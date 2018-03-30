Cinsiyet değiştiren kardeşiyle ilk kez görüntülendi

ÜNLÜ stilist Eliz Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kardeşiyle objektiflere yansıdı. Eliz Sakuçoğlu ile kardeşi Poyraz Sakuçoğlu sorular neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

AĞIZLARINI BIÇAK AÇMADI

Neşeli halleriyle dikkat çeken abla-kardeş, çıkışta kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

"ALDATILDINIZ MI?" SORUSUNA DA CEVAP VERMEDİ

"Herkes tarafından aldatıldım" açıklaması hatırlatılan Sakuçoğlu, "Eski sevgiliniz Murat Boz tarafından aldatıldınız mı?" sorusu karşısında da sessiz kaldı.