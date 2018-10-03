Cinsellikte 5 hijyen kuralı

CİNSEL sağlığınızı korumak için genital bölgenize bir takım hijyen kuralları uygulamanız gerekir. Güvenli cinsel ilişki, sağlıklı beslenme, genital bölge temizliği, iç çamaşırı tercihi, el temizliği gibi hijyen kurallarına uymanız gerekir.

1. Güvenli cinsel ilişki:

İlişki sırasında erkeğin prezervatif kullanması bazı hastalıkların bulaşmasını engelleyecektir. İlişkiden sonra cinsel bölgenizi temizlemeniz cinsel sağlığınız açısından oldukça önem taşıyor. Kayganlaştırıcı spreyler ve kremler gibi kimyasal ürünlerin kullanılması da vajinanızın zarar görmesini sağlayacaktır. Bu nedenle bu tarz kimyasal ürünlerden uzak durmalısınız. Zevk amaçlı cinsel bölgenize herhangi bir nesne ile temastan kaçınmalısınız.

2. Sağlıklı beslenme:

Beslenme düzeni cinsel sağlık için de önemli. Sağlıklı beslenmeniz vajinanızın kendi kendini koruma ve temizleme mekanizmasını etkin kılacağından dolayı sağlıklı beslenmelisiniz. Örneğin; ananas, zencefil, yeşil sebzeler ve kiraz, çilek gibi meyveler vajinanızın korunmasında etkili olan yiyeceklerdir.

3. Genital bölge temizliği:

Vajina kendi kendini koruyabilen ve temizleyebilen bir yapıya sahip olduğu için hijyenik bakım ürünlerini kullanmanıza gerek yoktur. Aksine bu tarz ürünler vajinanın kendi yapısını bozabilir ve kendini koruyamaz. Bu da vajinada bakteri üremesini ve hastalık oluşmasını sağlamayı tetikler. Yapmanız gereken temizliği yalnızca su ile yapmanız yeterli olacaktır. Cinsel birliktelikten sonra ılık bir duş, tuvalet ihtiyacınızdan sonra su ile yıkamanız ve kurulamanız vajinanızı korumanız için yeterlidir.

4. İç çamaşırı tercihi:

İç çamaşırı seçimi oldukça önemlidir. Vajinanın hava almasını sağlayan iç çamaşırları tercih etmeniz önerilir. Pamuklu olması da tercih edilmelidir. Günlük ped kullanıyorsanız kaliteli ve vajinayı tahriş etmeyen ürünleri kullanmalısınız.

5. El hijyeni:

Cinsel organınıza temas etmeden önce el hijyenini sağlamak gerekr. Aksi taktirde cinsel organınız enfeksiyon kapabilir. Bu bakımdan el hijyeni cinsel sağlığınız açısından oldukça önemlidir.Genel olarak cinsel ilişki sırasında ve sonrasında enfeksiyon kapma riski erkeklerden çok kadınlarda daha fazla görülür. Gerekli hijyen kurallarına dikkat edilmez ise rahim ağzı kanseri, AİDS gibi birçok tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.