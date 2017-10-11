"Cinsellik yoksa ilişkide durmam" demişti, şansını son kez deneyecek

RAFET El Roman, verdiği röportajda "Bir kez daha evleneceğim" diyerek evlenmek istediğinin sinyalini verdi.
"BİR KEZ DAHA EVLENECEĞİM"
Şuan hayatında kimsenin olmadığını belirten Rafet El Roman, aşka doyamadığının altını çizdi. Yeniden birine aşık olmayı çok istediğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Evlilik benim için kutsal bir müessese. Bir kez daha evleneceğim ama bu defa son olacak" dedi.
"FANTEZİLERİM GENİŞTİR" DEMİŞTİ
Rafet El Roman verdiği röportajda "Fantezilerim geniştir, cinsellik yoksa ilişkide durmam" sözleriyle büyük bir yanki uyandırmıştı.
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