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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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"Cinsellik yoksa ilişkide durmam" demişti, şansını son kez deneyecek

"Cinsellik yoksa ilişkide durmam, fantezilerim geniştir." diyerek herkesi şaşırtan Rafet El Roman, "Bir kez daha evleneceğim." diyerek nikah masasına oturacağının sinyalini verdi

"Cinsellik yoksa ilişkide durmam" demişti, şansını son kez deneyecek

"Cinsellik yoksa ilişkide durmam, fantezilerim geniştir." diyerek herkesi şaşırtan Rafet El Roman, "Bir kez daha evleneceğim." diyerek nikah masasına oturacağının sinyalini verdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:41
"Cinsellik yoksa ilişkide durmam" demişti, şansını son kez deneyecek
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RAFET El Roman, verdiği röportajda "Bir kez daha evleneceğim" diyerek evlenmek istediğinin sinyalini verdi.

"BİR KEZ DAHA EVLENECEĞİM"

Şuan hayatında kimsenin olmadığını belirten  Rafet El Roman, aşka doyamadığının altını çizdi. Yeniden birine aşık olmayı çok istediğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Evlilik benim için kutsal bir müessese. Bir kez daha evleneceğim ama bu defa son olacak" dedi.

"FANTEZİLERİM GENİŞTİR" DEMİŞTİ

Rafet El Roman verdiği röportajda "Fantezilerim geniştir, cinsellik yoksa ilişkide durmam" sözleriyle büyük bir yanki uyandırmıştı.

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