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'Cinsel taciz' sözleri karşısında gözleri doldu!

ABD'li aktris Uma Thurman, 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein hakkında neredeyse her gün ortaya atılan cinsel taciz iddialarının sorulması üzerine gözleri dolarak konuştu

'Cinsel taciz' sözleri karşısında gözleri doldu!

ABD'li aktris Uma Thurman, 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein hakkında neredeyse her gün ortaya atılan cinsel taciz iddialarının sorulması üzerine gözleri dolarak konuştu

06 Kasım 2017 Pazartesi 12:29
'Cinsel taciz' sözleri karşısında gözleri doldu!
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Uma Thurman, yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandallarıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna, "Çok sinirliyim ve bu zamana kadar haklıyken ne zaman sinirli bir şekilde kendimi ifade etsem pişman olmuşumdur. O yüzden biraz sakinleşmeyi bekliyorum" yanıtını verdi.47 yaşındaki Thurman'ın röportaj sırasında gözlerinin dolduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Harvey WeinsteinCinsel TacizUma Thurman
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