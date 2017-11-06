'Cinsel taciz' sözleri karşısında gözleri doldu!

Uma Thurman, yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandallarıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna, "Çok sinirliyim ve bu zamana kadar haklıyken ne zaman sinirli bir şekilde kendimi ifade etsem pişman olmuşumdur. O yüzden biraz sakinleşmeyi bekliyorum" yanıtını verdi.47 yaşındaki Thurman'ın röportaj sırasında gözlerinin dolduğu görüldü.
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