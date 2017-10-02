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"Cinsel ilişkiye de ihtiyacı yok, bunun adı sapıklık"

Pek çok evli adamla yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Gülben Ergen için Nihat Doğan, "Cinselliğe ihtiyacı olmadığı halde bunu yapıyor, bu sapıklık" diyerek bomba bir yorumda bulundu

"Cinsel ilişkiye de ihtiyacı yok, bunun adı sapıklık"

Pek çok evli adamla yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Gülben Ergen için Nihat Doğan, "Cinselliğe ihtiyacı olmadığı halde bunu yapıyor, bu sapıklık" diyerek bomba bir yorumda bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:52
"Cinsel ilişkiye de ihtiyacı yok, bunun adı sapıklık"
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BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz programını sunan  Nihat Doğan,  Gülben Ergen ile ilgili bomba yorumlarda bulundu. Doğan, "Herkesin eşini çalıyor, bu hırsızlık." dedi.

"CİNSEL İLİŞKİYE İHTİYACI YOK"

Gülben Ergen'in evli olduğu dönemlerde eşlerini evli adamlarla aldattığını ve yuva yıktığını söyleyen  Nihat Doğan, "Cinsel ilişkiye de ihtiyacı yok ama bu kadın sürekli kadınların kocalarını çalıyor. Bunun adı sapıklık." diyerek bomba yorumlarda bulundu.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 15:55
Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenNihat Doğan
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