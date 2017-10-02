"Cinsel ilişkiye de ihtiyacı yok, bunun adı sapıklık"

BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz programını sunan Nihat Doğan, Gülben Ergen ile ilgili bomba yorumlarda bulundu. Doğan, "Herkesin eşini çalıyor, bu hırsızlık." dedi.

"CİNSEL İLİŞKİYE İHTİYACI YOK"

Gülben Ergen'in evli olduğu dönemlerde eşlerini evli adamlarla aldattığını ve yuva yıktığını söyleyen Nihat Doğan, "Cinsel ilişkiye de ihtiyacı yok ama bu kadın sürekli kadınların kocalarını çalıyor. Bunun adı sapıklık." diyerek bomba yorumlarda bulundu.