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"Cinsel birliktelikleri yoktu" diyen eski eşe ağır suçlama!

Seren Serengil, sunuculuk yaptığı programda "Burcu ile cinsel birliktelikleri yoktu" diyen Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bernek için "En başından beri bu olaylardan haberdardı" dedi

"Cinsel birliktelikleri yoktu" diyen eski eşe ağır suçlama!

Seren Serengil, sunuculuk yaptığı programda "Burcu ile cinsel birliktelikleri yoktu" diyen Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bernek için "En başından beri bu olaylardan haberdardı" dedi

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:54
"Cinsel birliktelikleri yoktu" diyen eski eşe ağır suçlama!
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YAŞADIĞI skandal ilişkiyle gündemde olan  Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek'in açıklamaları sosyal medyada tepki topladı.  Seren Serengil de Hande Bermek'in bu açıklamalarının ardından "Hande Hanım'ın baştan beri bu olayların hepsinden haberdar olduğunu düşünüyorum" dedi.

"CİNSEL BİRLİKTELİKLERİ YOKTU" DEMİŞTİ

Murat Başoğlu'nun yeğeniyle yaşadığı iddia edilen skandal ilişki sonrası eski eşi Hande Bermek sessizliğini bozdu. Bermek, Posta gazetesine şunları söyledi: "Murat'ı sevdim, seviyorum, seveceğim... Bu olaydan olgunlaşarak çıkacak. Teknede çekilen o fotoğraflara inanmıyorum. Murat ile Burcu'nun cinsel ya da duygusal bir birlikteliği yok. Amca-yeğen ilişkisi bu... Murat'a güveniyorum, insanlar hata da yapabilir."

"HANDE HANIM EN BAŞINDAN HABERDARDI"

Hande Bermek'in bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.  Seren Serengil de Duymayan Kalmasın programında Hande Bermek'in bu açıklamalarına tepki göstererek "Hande Hanım'ın baştan beri bu olayların hepsinden haberdar olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AYNI EVDE KALIYORLARSA..."

Evliliğin sadece kağıt üstünde bittiğini savunan Serengil, "Aynı evde kalıyorlarsa el ele tutuşmanın ötesinde de şeyler oluyordur" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat BaşoğluSeren SerengilHande Bernek
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