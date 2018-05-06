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Çin'de En Güzel Kalça Yarışmasını Kazanan Genç Kız Sokakta Yürüyememekten Şikayetçi

Çin'de düzenlenen "En Güzel Kalçalı Kadın Yarışması"nın birincisi olan genç kız, tayt giyip sokağa çıktığında insanların toplanıp kalçasına baktığını, bu yüzden de tayt giyemediğini söyledi.

Çin'de En Güzel Kalça Yarışmasını Kazanan Genç Kız Sokakta Yürüyememekten Şikayetçi

Çin'de düzenlenen "En Güzel Kalçalı Kadın Yarışması"nın birincisi olan genç kız, tayt giyip sokağa çıktığında insanların toplanıp kalçasına baktığını, bu yüzden de tayt giyemediğini söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:34
Çin'de En Güzel Kalça Yarışmasını Kazanan Genç Kız Sokakta Yürüyememekten Şikayetçi
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 Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Shenyang şehrindeki En Güzel Kalçalı Kadın Yarışması düzenledi. Yarışmanın birincisi olan 19 yaşındaki Gao Qian, 'Bayan Popo' unvanını aldı. Ancak Qian, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, sahip olduğu vücut hatlarının hayatında bazı zorluklara yol açtığını, sokakta tayt giyemediğini ve insanların tayt giydiği zaman etrafına toplanıp bakışlarını kalçasına diktiğini ifade etti.
KIZ ARKADAŞININ YANINDA KALÇAMI ÖVDÜ, UTANDIM"


Qian, ayrıca bir keresinde sokaktayken, bir erkeğin, kız arkadaşının yanında kalçası hakkında övgülerde bulunması nedeniyle, gözleri önünde tartıştıklarını ve bu nedenle çok utandığını itiraf etti.
GÜNDE 6 SAAT ÇALIŞIYOR
Spor tutkunu olan Qian, bu vücuda nasıl kavuştuğu hakkında da bilgiler verdi. Ölçülerini korumak için günde 6 saat squat yaptığını söyledi. Qian "Sonuçlardan çok memnunum, ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın egzersiz yapmaya devam edeceğim" diye de ekledi.

AİLESİNDEN DESTEK ALDI


Yarışmaya katılması konusunda ailesinin de destek verdiğini vurgulayan Qian "Babam yarışmaya başvurduktan sonra bana çok cesaret verdi. Ailem de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

HAYALİ BREZİLYA'DA DA KAZANMAK
Qian, gelecekte Brezilya'da düzenlenen benzer bir yarışma olan 'Miss BumBum'a da katılmayı hayal ettiğini söyledi.

SQUAT NEDİR?
Squat, Türkçe'de "çömelme" olarak ifade edilen vücut geliştirme hareketlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Basit ve spor aleti gerekmeksizin yapılan bu vücut geliştirme hareketi ile hızlı ve kolay bir şekilde vücut geliştirmek mümkün.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 12:51
Anahtar Kelimeler:
SQUAT NEDİR?En Güzel Kalça YarışmasıGao Qian
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