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Çileden çıkaran paylaşım! Babalarını zor tuttum

Aylar sonra ilk kez canlı yayına katılıp hakkındaki eleştirilere yanıt veren Gülben Ergen, eski eşi ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'la ilgili anektodu ilk kez anlattı

Çileden çıkaran paylaşım! Babalarını zor tuttum

Aylar sonra ilk kez canlı yayına katılıp hakkındaki eleştirilere yanıt veren Gülben Ergen, eski eşi ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'la ilgili anektodu ilk kez anlattı

14 Ekim 2017 Cumartesi 07:44
Çileden çıkaran paylaşım! Babalarını zor tuttum
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ERHAN Çelik ile evliyken, eşini  Tolga Duğles ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelen  Gülben Ergen, aylar sonra ilk kez Seda ve Uğur'la programına katıldı. Ve iddialarla ilgili ilk kez konuştu. "Ben kimseyi aldatmadım" diyen Ergen, eski eşi ve çocuklarının babası  Mustafa Erdoğan'la ilgili anektodu canlı yayında açıkladı. Sesi titreyerek konuşan  Gülben Ergen'in zaman zaman sesinin yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOCUKLARIMIN BABASINI ZOR TUTTUM"

Erhan Çelik'in  Instagram'da paylaştığı fotoğraflar nedeniyle  Mustafa Erdoğan'ın çileden çıktığını söyledi. Ergen "Çocuklarımın bende dahi olmayan mahrem fotoğraflarını paylaştı. Çocuklarımın babasını zor tuttum." dedi.

GÜLBEN ÇİLEDEN ÇIKTI: NE BABASI!..

Çelik'in "Çocuklar bana baba diyordu" sözlerine de cevap veren Ergen, "Ne babası. Benim çocuklarımın aslan gibi babası var. Çocuklarımın babasıyla, çocuklarımı ondan koruyacağım. Çocuklarım Annelerinin evlendiği adama abi' dediler. Anneleri için verdikleri krediydi o" diyerek serzenişte bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ÇelikGülben ErgenMustafa Erdoğan
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