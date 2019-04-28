Cihan Ünal: Dizide oynayan atlar benden daha çok ücret aldı

TİYATRO sanatçısı Cihan Ünal, sanatçının muhalif olup olmama tartışması için “Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, sansüre, özgürlüklerin kısıtlanmasına muhaliftir. Bunu yaparken de sanat olgusunun dışına çıkmamak ve kaba saba olmamak gerektiği düşüncesindeyim” yorumunu yaptı. Kendini rahatça ifade edebildiğini dile getiren Ünal, 'tek diziyle ünlü olan' kişilere de tepki gösterdi ve "Oyunculuğun kahrını biz çektik. ‘Kurtuluş Osmancık’ dizisinde oynayan atlar benden daha çok ücret aldı" dedi.

Posta gazetesinden Suna Akyıldız’a konuşan Ünal’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Sanatın her dalıyla uğraşan biri olarak sanat muhalif olmalı mıdır sizce?

Sanat yaşamın her halini, güzeli, çirkini, doğru ya da yanlış olanı, esareti, özgürlüğü, estetik kaygılar taşıyarak topluma sunma biçimidir. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, sansüre, özgürlüklerin kısıtlanmasına muhaliftir. Bunu yaparken de sanat olgusunun dışına çıkmamak ve kaba saba olmamak gerektiği düşüncesindeyim. Estetik çerçevenin içinde kalmak gerekir.

Sanatın ve sanatçının özgürlüğü nerede başlar, nerede biter?

Sanat kaygısı taşındığı sürece, sanat ve sanatçının özgürlüğünün sınırı yoktur. Önemli olan sanatsal anlatım çizgisinin içinde kalmaktır. Sanat, slogan atmak değildir.

Siz kendinizi rahatça ifade edebiliyor musunuz?

Kesinlikle ediyorum. Düşünebildiğim kadar özgürüm. Çünkü beyindeki özgürlüğe kimse gem vuramaz.

Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz?

İçlerinde çok iyiler olduğu gibi tek dizi ile şöhret olanlar da var. Bu, aslında genç jenerasyonla ilgili değil, temel eğitimle ilgili bir durum. Konservatuvar ve tiyatro eğitimi almış gençler hem daha disiplinli, hem de daha başarılı olabiliyorlar. Bu arada genç jenerasyonun çok yoğun olduğu ‘Söz’ dizisinde Büyük Bey’i oynama fırsatı buldum. Bu dizideki tüm genç oyuncular çok başarılıydı.

Dizi oyuncularının aldıkları astronomik paralar da çok konuşuluyor. Yıllarını bu işe vermiş oyuncular olarak sizler aynı ücretleri alabiliyor musunuz?

Oyunculuğun kahrını biz çektik. Sefasını tek diziyle şöhret olanlar sürüyor. Ben TRT’ye yaptığımız ‘Kurtuluş Osmancık’ dizisinde o dönem sesli çekim olmadığı halde tüm senaryoyu ezber oynadım. Ayrıca seslendirme için üç ayımı verdim ama dizide oynayan atlar benden daha çok ücret aldı. (Gülüyor)