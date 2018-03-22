Çiftlik Bank'ın kurucusu, kırmızı bültenle aranacak!

ADALET Bakanı Gül, "Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, " Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır" dedi.

"KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI"

Bakan Gül, 'Eskimeyen Eşyalar, Yenilensin Hayatlar' projesi atölyesi açılışına katıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank üzerinden insanları dolandırdıktan sonra gittiği Uruguay'dan da kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlattı.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA MÜRACAAT EDİLDİ"

Bakan Gül, "O konuda savcılık yurt dışı çıkış yasağı koydu ve gerekli incelemeleri yaptı. Yargı mercileri gerekli tutuklamaları yaptılar. Kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır bu kişiyle ilgili. Nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir, yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler. Umuyoruz ki adalet yerini bulacaktır. Bizler de konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.