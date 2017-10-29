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Cicişler ile Pascal'ın oynadıkları reklam, başlarına bela oldu

Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler ile eski futbolcu Pascal Nouma'nın oynadığı bahis reklamı yasa dışı çıktı. Cicişler ile Pascal'ın ifadesine başvuruldu

Cicişler ile Pascal'ın oynadıkları reklam, başlarına bela oldu

Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler ile eski futbolcu Pascal Nouma'nın oynadığı bahis reklamı yasa dışı çıktı. Cicişler ile Pascal'ın ifadesine başvuruldu

29 Ekim 2017 Pazar 12:49
Cicişler ile Pascal'ın oynadıkları reklam, başlarına bela oldu
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YURT dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde yer alan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı. Aralarında 'Cicişler' olarak ünlenen Esra ve  Ceyda Ersoy,  Pascal Nouma ile  Nuri Alço'nun ifadesine başvuruldu.

ÜNLÜ İSİMLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Habertürk gazetesinden  Nihat Uludağ'ın haberine göre,  İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ye kuruluşlarıyla vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratan yasa dışı bahis sitelerini takibe aldı. Soruşturmada, vatandaşların milyonlarca lira para kaybetmesine neden olan bahis sitelerinin  Twitter,  Instagram,  Facebook ve YouTube gibi sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu reklamlarda ünlü isimleri oynattıkları belirlendi. Siber polisi, yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde "Cicişler" olarak ünlenen Esra ve  Ceyda Ersoy kardeşler, sinema oyuncusu  Nuri Alço, eski Beşiktaşlı futbolcu  Pascal Olivier Nouma ve internet fenomeni olan izzet Salti'nin oynadığını tespit etti.

CİCİŞLER İFADE VERMEYE HENÜZ GİTMEDİ

İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan isimlerden  Nuri Alço,  İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, eski Beşiktaşlı futbolcu  Pascal Nouma savcılıkta ifade verdi. İzzet Salti ile Esra ve  Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CicişlerEsra Ve Ceyda Ersoy KardeşlerPascal Nouma
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