Cicişler, futbolcularla lüks teknede böyle yakalandı!

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, önceki gün Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerle teknede görüntülendi.

Cicişler, futbolcularla lüks teknede böyle yakalandı!
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KAYSERİSPOR'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonunu açtı. Bodrum'da tatil yapan futbolcular, Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler eşlik etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü futbolcular, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi. Yaptıkları cesur paylaşımlarla isimlerinden sıklıkla söz ettiren Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerde ünlü futbolculara eşlik etti. Futbolcuların Cicişlerle doyasıya eğlendiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 09:49
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