Cicişler de şarkıcı oldu! İlk kliplerinde oldukça cesurlar

Cicişler, klip ten kısa bir görüntü paylaşıp altına "Klibin tamamı çok yakında" diyerek takipçilerine müjdeyi verdi.

CİCİŞLER olarak tanınan ve şov dünyasında adından sıkça söz ettiren Esra - Ceyda Ersoy kardeşler 'Dekolte' adlı single çıkardı.

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