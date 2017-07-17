Cicişler de şarkıcı oldu! İlk kliplerinde oldukça cesurlar

CİCİŞLER olarak tanınan ve şov dünyasında adından sıkça söz ettiren Esra-Ceyda Ersoy kardeşler 'Dekolte' adlı single çıkardı.
"KLİBİN TAMAMI YAKINDA"
Cicişler, klipten kısa bir görüntü paylaşıp altına "Klibin tamamı çok yakında" diyerek takipçilerine müjdeyi verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.