Ceylin 6 oldu

ALANYA'NIN tanınmış tüccarlarından olan Hakan Kırca ve eşi Şaheser Kırca'nın küçük kızları Ceylin, düzenlenen organizasyonla 6. yaş gününü kutladı. Ahbap Köfte Evi'nde yapılan kutlamaya Kırca Ailesi'nin yakınları katıldı. Kendini yalnız bırakmayan arkadaşları ile kutlama boyunca çok eğlenen Ceylin, doğum günü pastasının mumlarını da tek seferde söndürdü. Akşam saatlerine kadar süren Ceylin'in 6. yaş kutlaması, görülmeye değerdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52