Ceylin 6 oldu

ALANYA'NIN tanınmış tüccarlarından olan Hakan Kırca ve eşi Şaheser Kırca'nın küçük kızları Ceylin, düzenlenen organizasyonla 6. yaş gününü kutladı. Ahbap Köfte Evi'nde yapılan kutlamaya Kırca Ailesi'nin yakınları katıldı. Kendini yalnız bırakmayan arkadaşları ile kutlama boyunca çok eğlenen Ceylin, doğum günü pastasının mumlarını da tek seferde söndürdü. Akşam saatlerine kadar süren Ceylin'in 6. yaş kutlaması, görülmeye değerdi.