Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

Ceylan'ın güzeller güzeli kızı, sesiyle herkesi mest etti

Yeni imajıyla Seda Sayan'ın programına konuk olan şarkıcı Ceylan, herkeslerden sakladığı kızının videosunu yayınlattı. Şimdilerde Kanada'da master yapan Melodi, sesiyle izleyenleri büyüledi

Ceylan'ın güzeller güzeli kızı, sesiyle herkesi mest etti

Yeni imajıyla Seda Sayan'ın programına konuk olan şarkıcı Ceylan, herkeslerden sakladığı kızının videosunu yayınlattı. Şimdilerde Kanada'da master yapan Melodi, sesiyle izleyenleri büyüledi

12 Ocak 2018 Cuma 14:35
Ceylan'ın güzeller güzeli kızı, sesiyle herkesi mest etti
banner404

ŞARKICI Ceylan bir türlü ortalarda görünmüyordu. Konserlerine devam eden ancak herhangi bir albüm çalışması yapmayan Ceylan, önceki gün Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı oldukça beğeni aldı.

KIZININ VİDEOSU YAYINLANDI

Programda Ceylan'ın kızı Melodi'nin şarkı söylediği video yayınlandı. Sesiyle herkesi büyüleyen Melodi'nin geleceği parlak gibi görünüyor.

KANADA'DA MASTER YAPIYOR

Melodi Bozkurt ve Yıldıray Gürgen isimli 2 çocuğu olan Ceylan, bugüne kadar dört evlilik gerçekleştirdi. Ceylan'ın kızı Melodi şu anda Kanada'da master yapıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KanadaSeda SayanMagazinCeylanCEYLANIN KIZIMELODİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Akkaya'nın pişmanlığı yok: Bugün olsa yine veririm
Deniz Akkaya'nın pişmanlığı yok: Bugün olsa yine veririm
Yonca Evcimik'ten perişan haldeki rol arkadaşına büyük ayıp!
Yonca Evcimik'ten perişan haldeki rol arkadaşına büyük ayıp!
Münir Özkul için yaptıkları hareket ayakta alkışlandı
Münir Özkul için yaptıkları hareket ayakta alkışlandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim