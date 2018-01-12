Ceylan'ın güzeller güzeli kızı, sesiyle herkesi mest etti

ŞARKICI Ceylan bir türlü ortalarda görünmüyordu. Konserlerine devam eden ancak herhangi bir albüm çalışması yapmayan Ceylan, önceki gün Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı oldukça beğeni aldı.
KIZININ VİDEOSU YAYINLANDI
Programda Ceylan'ın kızı Melodi'nin şarkı söylediği video yayınlandı. Sesiyle herkesi büyüleyen Melodi'nin geleceği parlak gibi görünüyor.
KANADA'DA MASTER YAPIYOR
Melodi Bozkurt ve Yıldıray Gürgen isimli 2 çocuğu olan Ceylan, bugüne kadar dört evlilik gerçekleştirdi. Ceylan'ın kızı Melodi şu anda Kanada'da master yapıyor.
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