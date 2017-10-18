Ceyda Düvenci'ye havalimanında büyük şok

OĞLU Ali ile birlikte yurt dışına çıkabilmesi için eşinden noter onaylı muvafakatname gerektiğini çıkış kapısında öğrenen Ceyda Düvenci gergin anlar yaşadı.
Hemen eşini arayan ve muvafakatname isteyen Ceyda Düvenci, bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince çok sinirlendi.
Gerekli belgelerin gelmesinin ardından oyuncu oğlu ile birlikte Kıbrıs'a uçtu.
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