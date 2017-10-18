Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107010
ALTIN
151.461
DOLAR
3.6781
STERLİN
4.8386
EURO
4.3275
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
Ton balığı yiyerek zayıflamak mümkün mü?
5 günde 3 kilo verin!...
banner468

Ceyda Düvenci'ye havalimanında büyük şok

Ceyda Düvenci Kıbrıs'a gitmek için geldiği havalimanında büyük bir şok yaşadı

Ceyda Düvenci'ye havalimanında büyük şok

Ceyda Düvenci Kıbrıs'a gitmek için geldiği havalimanında büyük bir şok yaşadı

18 Ekim 2017 Çarşamba 17:46
Ceyda Düvenci'ye havalimanında büyük şok
banner404

OĞLU Ali ile birlikte yurt dışına çıkabilmesi için eşinden noter onaylı muvafakatname gerektiğini çıkış kapısında öğrenen Ceyda Düvenci gergin anlar yaşadı.
Hemen eşini arayan ve muvafakatname isteyen Ceyda Düvenci, bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince çok sinirlendi.
​Gerekli belgelerin gelmesinin ardından oyuncu oğlu ile birlikte Kıbrıs'a uçtu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kızların peşinde koştuğu isim, mutluluğu Hadise'de buldu
Genç kızların peşinde koştuğu isim, mutluluğu Hadise'de buldu
Bella uslanmıyor! Şimdi de takipçilerini banyosuna soktu
Bella uslanmıyor! Şimdi de takipçilerini banyosuna soktu
Fi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Fi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim