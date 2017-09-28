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Cesur sahnelerin aranan ismi: Yine olsa yine yaparım

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren İtalyan aktris Monica Bellucci, "Eğer geçmişe dönebilsem yine aynı filmlerde oynardım" dedi

Cesur sahnelerin aranan ismi: Yine olsa yine yaparım

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren İtalyan aktris Monica Bellucci, "Eğer geçmişe dönebilsem yine aynı filmlerde oynardım" dedi

28 Eylül 2017 Perşembe 15:38
Cesur sahnelerin aranan ismi: Yine olsa yine yaparım
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İSPANYA'NIN San Sebastian kentinde bu yıl 65'incisi düzenlenen San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde, İtalyan aktris  Monica Bellucci'ye 'Kariyer Ödülü' (Donostia) takdim edildi. Güzel oyuncu yaptığı konuşmada çarpıcı itiraflarda bulundu.

Monica Bellucci, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde 1986'dan bu yana verilen 'Donostia' adlı kariyer ödülünü almak için  İspanya'ya geldi.

"EĞER GEÇMİŞE DÖNEBİLSEM..."

Basın toplantısında ödülden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten İtalyan sinema sanatçısı, "Öncelikle çalıştığım tüm yönetmenlere teşekkür ederim. Tüm dünyayı dolaştım ve farklı kültürler tanıdım. İnsani tecrübelerin yoğun olduğu bir iş yapıyorum ve işim sayesinde kendi kişiliğimi çok zenginleştirdim. Rol aldığım filmlerden bazıları büyük başarı elde ederken bazıları aynı şansı yakalayamadı ama hepsi benim için büyük tecrübe oldu. Eğer geçmişe dönebilsem yine aynı filmlerde oynardım; çünkü hepsi bana çok şey öğretti" dedi.

Ünlü ismin cesur sahnelerinden kareler; 

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Anahtar Kelimeler:
Monica BellucciYönetmenİspanya
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