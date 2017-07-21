Ceren'in dövmesi, sosyal medyayı kasıp kavurdu

BAŞARILI oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
DÖVMESİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyadan sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.
TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Bir hayli cesur poz için 'it say's alive' notunu düşen sevilen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.
İşte Yeşim'in o dövmesi;
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.