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Cep telefonuyla klip çekti, milyonlarca kez izlendi

Şarkıcı Bulut Duman, yeni single çalışması “Tey Tey”i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klibi 4 farklı ülkede cep telefonuyla çekildi

Cep telefonuyla klip çekti, milyonlarca kez izlendi

Şarkıcı Bulut Duman, yeni single çalışması “Tey Tey”i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klibi 4 farklı ülkede cep telefonuyla çekildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:04
Cep telefonuyla klip çekti, milyonlarca kez izlendi
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BULUT Duman’ın söz ve müziği kendisine ait olan yeni single çalışması “Tey Tey” yayınlandı. Şarkının klibi Amsterdam, Hamburg, Barselona ve İstanbul’da çekildi. Çekimlerde 35 kişinin görev yaptığını belirten Duman, “Tey Tey”in klibi cep telefonuyla çekildi.
Şu anda Youtube’da en çok izlenen videolar arasına girdi. Şu anda yaklaşık 3 milyon kez görüntülendi” dedi.
Bir dönem Ricky Martin'e benzemek için 19 yaşında 19 estetik geçirdiği iddialarıyla ilgili olarak da  şarkıcı, şunları söyledi:
Geçmiş yıllarda çalıştığım ekibim tarafından kandırıldım. Beni tanıtmak için yalan haberlere başvurdular. Haberim olmadan 19 ameliyat geçirdiğime dair haberler basına yayıldı.
Aslında ben sadece burun ameliyatı geçirmiştim.  O haberler yüzünden kaç yıl evden dışarı çıkamadım. Sokakta birçok insan yolumu kesip ‘O sen misin?’ diye sordular. Psikolojim bozuldu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Tanınmak için bunlara hiç gerek yok. İyi bir iş yapıyorsanız karşılığını zaten alıyorsunuz.”

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Bulut DumanİstanbulKlip
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