Cep Herkülü, 7 yıl önce bütün servetini kaybetmişti

CEP Herkülü lakaplı Süleymanoğlu'nun 29 yıl önce 20 Eylül'de kırdığı rekorların yıl dönümünden birkaç gün geçmişti ki efsaneden üzücü haber geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Naim Süleymanoğlu'nun doktoru organ nakli yapılmazsa dünya ve olimpiyat rekortmeni haltercinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Öte yandan doktorlar, efsane sporcunun şuurunun açık olduğunu belirtti.

HER ŞEYİNİ SIFIRLAMIŞTI

Yaklaşık 17 yıl önce haltere veda eden Naim Süleymanoğlu, sporculuk döneminde kazandığı ödüllerle bir mahalle kuracak kadar ev, arsa ve araba sahibi olmuştu. Kapısını çalan herkese yardım etmesiyle tanınan Naim'in bu serveti, yanına hızlı gece hayatı da eklenince 10 senede adeta yok oldu.

2010 yılında halter federasyonundan gelen aylık 3 bin liralık maaşla genel koordinatörlük görevini kabul eden Naim, daha sonra karaciğerinden rahatsızlanmış ve ara ara hastaneye kaldırılmıştı.

NAİM NELER KAZANDI?

- Ataköy konutlarında 13 daire

- Özel sektör tarafından hediye edilen Boğaz manzaralı daire

- Turgut Özal'ın emriyle federasyon tarafından alınan Ankara Köroğlu'nda 800 bin lira değerinde konut

- Emlakbank tarafından hediye edilen iki yazlık

- Antalya'da değerli bir arazi (Elde kalan tek malvarlığı)

- Son model arabalar

- Yaklaşık 20 bin Cumhuriyet altını

- İş Bankası tarafından kırdığı rekor ağırlığın karşılığı ekstra verilen 312 Cumhuriyet Altını