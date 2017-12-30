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Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son paylaşımıyla rezil oldu

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Fatoş karakteri ile zihinlere kazınan Aylin Kabasakal, paylaştığı fotoğrafta photoshop kurbanı oldu

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son paylaşımıyla rezil oldu

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Fatoş karakteri ile zihinlere kazınan Aylin Kabasakal, paylaştığı fotoğrafta photoshop kurbanı oldu

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:34
Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son paylaşımıyla rezil oldu
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FOTOĞRAFLARINI paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına oyuncu Aylin Kabasakal da katıldı.

PERDEYİ YAMULTTU

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, göbeği incelteyim derken perdeyi de yamulttu.


DUVARDAKİ DETAYA DİKKAT

Aylin Kabasakal bu paylaşımında ise duvara yeni bir açı ekledi.


CENNET MAHALLESİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kabasakal Cennet Mahallesi'ndeki Fatoş rolüyle hafızalarımıza kazınmıştı.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:32
Anahtar Kelimeler:
MagazinAylin Kabasakal
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