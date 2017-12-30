Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son paylaşımıyla rezil oldu

FOTOĞRAFLARINI paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına oyuncu Aylin Kabasakal da katıldı.
PERDEYİ YAMULTTU
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, göbeği incelteyim derken perdeyi de yamulttu.
DUVARDAKİ DETAYA DİKKAT
Aylin Kabasakal bu paylaşımında ise duvara yeni bir açı ekledi.
CENNET MAHALLESİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Kabasakal Cennet Mahallesi'ndeki Fatoş rolüyle hafızalarımıza kazınmıştı.
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