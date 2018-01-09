Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Cenk Tosun'un olay yaratan bidonundaki turşu değilmiş

İngiltere'ye rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun'un yurt dışına götürdüğü bidonun içinden turşu değil zeytin çıktı

Cenk Tosun'un olay yaratan bidonundaki turşu değilmiş

İngiltere'ye rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun'un yurt dışına götürdüğü bidonun içinden turşu değil zeytin çıktı

09 Ocak 2018 Salı 10:25
Cenk Tosun'un olay yaratan bidonundaki turşu değilmiş
banner404

REKOR transfer ücreti ile Türkiye'ye veda eden Cenk Tosun'un İngiltere'ye gidiş görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Eşi Ece Tosun ile, Atatürk Havalimanında görüntülenen yıldız futbolcunun yanında 6 valiz ve bir de işte tüm dikkatleri üzerine çeken bir bidon vardı. Tosun çiftinin yanlarından bir an bile ayırmadıkları sarı kapaklı bidonun içinde ne olduğu ise çok konuşuldu. Herkes önce içinde turşu olduğunu düşündü.

TURŞU DEĞİL ZEYTİNMİŞ

 Fotomaç'ın haberine göre; sosyal medya da paylaşım rekoru kıran bidonun içinde ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Tosun çifti, İngiltere'ye yanlarında bir bidon siyah zeytin ile gitti.

Cenk Tosun'un Türk yemeklerine olan düşkünlüğü daha önce de Türk Hava Yollarının anneler günü reklamına yansımıştı. Uçakla seyahat eden milli yıldızlara, anneleri en sevdikleri yemekleri hazırlayarak sürpriz yapmıştı.

Kaynak: Skorer

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunTurşu BidonuZeytinyağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu
İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 9 Ocak 2018 Salı
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 9 Ocak 2018 Salı
Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor
Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim