Cenazede büyük skandal! Usta oyuncunun parasını çaldılar
Akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim Salı günü hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in 1.500 TL'sini çaldılar.
MAGAZİN 04.10.2019, 17:17
OYUNCU Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.
CEBİNDEN 1.500 TL'SİNİ ÇALDILAR
Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sini çaldı.
SELÇUK YÖNTEM SİNİRLENDİ
Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.
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