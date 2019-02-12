Cemil İpekçi: Azra Akın'ın 2012 Kainat Güzeli seçildiği elbisesinin maliyeti 20 TL

İŞTE Cemil İpekçi'nin açıklamalarından satır başları:

"Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. 'Bana ne dikeceksiniz?' dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam. Ben de ona 'pazen dikeceğim sana' dedim. Dünya güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım. Elbisenin üzerinde plastikler var onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz. O gece 100 jüri vardı 100'ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Ben Azra'nın elbisesini 3 haftada hazırladım. Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri. Bu elbisenin maliyeti 12.5 lira kumaş desek, boncukları, plastikleri falan hepsi 20 lira tutmuştu. Bu kostüm en iyi kostüm ve en iyi tasarım ödülünü aldı. Azra da bana gıkını bile çıkarmadı. Çok önemli bir gece sonuçta. Ben o pazeni diktikçe Azra mutlu oldu ve hak ettiği birinciliği aldı. O kostüm Azra'da şu an, saklıyor..."

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 17:43