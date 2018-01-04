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Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi ne zaman?

Arif V 216 filminin basın mensupları için düzenlenen gösterimine katılan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Cem Yılmaz'la yaptığı sohbeti köşesinde anlattı. Eyüboğlu, Cem Yılmaz'ın stand up gösterilerini bekleyen hayranlarına da müjde verdi.

Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi ne zaman?

Arif V 216 filminin basın mensupları için düzenlenen gösterimine katılan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Cem Yılmaz'la yaptığı sohbeti köşesinde anlattı. Eyüboğlu, Cem Yılmaz'ın stand up gösterilerini bekleyen hayranlarına da müjde verdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:47
Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi ne zaman?
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CEM Yılmaz, epeydir ara verdiği stand up gösterilerine yeniden başlayacak. Soho House’daki gösteriminden önce sohbet ettiğim Yılmaz, yeni stand up’ı için tarih de verdi. ‘Arif V 216’nın çok vaktini aldığını söyleyen komedyen, “Yeni stand up kafamda oluştu. Sanıyorum en geç mart ayı gibi başlarım” dedi.
 
Yılmaz, sokakta karşısına çıkan bir gencin kendisine, “Abi, yeni gösteriye başlayacağını duydum, ama üç ay ertelemen mümkün mü onu? Yeni takside girdim çünkü” dediğini söyledi.
 
Yeni gösterisinin adını sorduğum Cem Yılmaz’ın yanıtı ise şu oldu:
 
“Henüz adını kararlaştırmadım, ama gösteriye kolay, anlaşılır bir isim koyacağım kesin. ‘Pek Yakında’ filminin afişine bakıp, henüz vizyona girmedi, girince izlerim diye seyretmeyenler oldu çünkü.”

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Son Güncelleme: 04.01.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
Arif VStand UpCem Yılmaz
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