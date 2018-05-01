Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi "Arif V 216"da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Cem Yılmaz da Kural'dan şikayetçi oldu.
Takipsizlik kararıyla sonuçlandı
Sabah'ın haberine göre, Yılmaz dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını; şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Kural'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Yılmaz'ın şikayeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Kural'ın şikayet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.