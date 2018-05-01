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Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi olan Arif V 216'da yer alan sigara sahnesinden dolayı savcılığa şikayette bulundu. Cem Yılmaz'ın da Prof. Dr. Kural'a suç duyurusunda bulunmasıyla savcılık soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi olan Arif V 216'da yer alan sigara sahnesinden dolayı savcılığa şikayette bulundu. Cem Yılmaz'ın da Prof. Dr. Kural'a suç duyurusunda bulunmasıyla savcılık soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:25
Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber
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Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi "Arif V 216"da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Cem Yılmaz da Kural'dan şikayetçi oldu.

Takipsizlik kararıyla sonuçlandı

Sabah'ın haberine göre, Yılmaz dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını; şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Kural'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Yılmaz'ın şikayeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Kural'ın şikayet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.

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Arif V 216Cem YılmazProf. Dr. Orhan KuralSuç Duyurusu
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