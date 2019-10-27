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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birbirlerini sildi

Aşkları da ayrılıkları da magazin gündemine bomba gibi düştü. Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkı tamamen bitti. Birbirlerini takipten çıkardılar.

MAGAZİN 27.10.2019, 19:38
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birbirlerini sildi
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CEM Yılmaz ile Defne Samyeli’nin 1.5 yıllık ilişkisi üç hafta önce bitmişti. Magazin kulislerinde dolaşan iddia ise şuydu: ‘Defne Samyeli’nin kıskançlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgayla bitti.

Takibi bıraktılar

Defne Samyeli eşyalarını toplayarak Cem Yılmaz’ın evinden ayrıldı. Ama her an barışabilirler.’ Ayrılığın ardından sahne çalışmalarına hız veren Defne Samyeli sosyal medyada Cem Yılmaz’ı takibi bıraktı. Cem Yılmaz da hemen ardından takipten çıktı. 

"Delirdiniz mi?"

Çiftin iki ay önce de ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak Yılmaz söylentilere "Delirdiniz mi?" videosuyla cevap vermişti.

"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"

Defne Samyeli, gazetecilerin “Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?” sorusuna, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” demişti.

#CEM #yılmaz #defne #samyeli
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