Cem Yılmaz tüm hesaplarını kapattı!

CEM Yılmaz tüm sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını duyurdu. Yılmaz bu paylaşımı yine bir sosyal medya mecrasından duyurdu.Yılmaz, paylaşım yapmayı bırakma kararını; "KAPALI Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize de tavsiye ederim." ifadeleriyle açıkladı. Twitter'da 12.8 milyon takipçisi bulunan Cem Yılmaz, Instagram üzerinde ise 2 milyonu aşkın takipçiye sahip.Cem Yılmaz'ın attığı tweetten sonra Ozan Güven de Twitter hesabını kapattığını duyurdu. Ozan Güven, "Ne yazsan olmuyor. En iyisi kullanmamak. Elveda Twitter..." diyerek veda mesajı attı.
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