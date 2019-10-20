Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkı bitti

Geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı. Yakın çevrelerinden edindiğim bilgiye göre büyük aşkı bitiren sebep kıskançlıkmış.

Bu sürpriz kararın ardından Samyeli’nin ilk işi, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent’teki villadan ayrılmak olmuş. Yılmaz ile yaklaşık 10 gün önce ayrıldığını öğrendiğim Samyeli, eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşınmış.

Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyormuş.