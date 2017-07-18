Cem Yılmaz'dan şok karar!

ÜNLÜ şovmen Cem Yılmaz tüm sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Cem Yılmaz 'Kapalı' başlığıyla duyurduğu mesajında 'Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.