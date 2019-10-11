Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden askerlerimiz için 29 Ekim'deki gösterisinin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."