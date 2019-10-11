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Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ekim'deki gösterisinin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu

MAGAZİN 11.10.2019, 18:30
Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek
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ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden askerlerimiz için 29 Ekim'deki gösterisinin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."

#Cem yılmaz #Mehmetçik Vakfı
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