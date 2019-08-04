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Cem Yılmaz'a gençlik aşısı!

46 yaşındaki Cem Yılmaz bir güzellik merkezinde gençlik aşısı yaptırmaya başladı.

MAGAZİN 04.08.2019, 11:44 Enes Subaşı
Cem Yılmaz'a gençlik aşısı!
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AYDA 4 kez aşı yaptıran Cem Yılmaz'a bu fikri sevgilisi Defne Samyeli (47) vermiş.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.

'DEFNE ŞAHANE BİR İNSAN'

Bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı:

"Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu.

Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.' 

#Cem Yılmaza gençlik aşısı!
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