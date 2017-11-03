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Cem Korkmaz'ın ölümü ile ilgili şok iddia

Youtube’da yayınladığı videolarla tanınan, oyuncu ve sunucu Cem Korkmaz (30) önceki gece İstanbul Üsküdar’daki evinde ölü bulundu. Korkmaz’ın intihar ettiği belirtildi

Cem Korkmaz'ın ölümü ile ilgili şok iddia

Youtube’da yayınladığı videolarla tanınan, oyuncu ve sunucu Cem Korkmaz (30) önceki gece İstanbul Üsküdar’daki evinde ölü bulundu. Korkmaz’ın intihar ettiği belirtildi

03 Kasım 2017 Cuma 09:52
Cem Korkmaz'ın ölümü ile ilgili şok iddia
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OYUNCU Muhittin Korkmaz’ın oğlu olan Cem Korkmaz’ı gün boyu telefonla aramasına rağmen ulaşamayan kız arkadaşı, akşam evine gitti. Anahtarla kapıyı açtığında Korkmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcı ve polis evde inceleme yaparken, Korkmaz’ın intihar ettiği anlaşıldı. Adli tıp kurumuna götürülen cenaze dün ailesi tarafından alındı. Baba Korkmaz, “Acım çok büyük” dedi. Korkmaz’ın cenazesi bugün Bursa’da toprağa verilecek.
‘Sıkıntılarını içine atardı’ 
Korkmaz ile bir dönem aynı evde kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, “Cem sıkıntılarını herkesle paylaşacak, çenesi düşük bir adam değildi. Sıkıntılarını içinde yaşardı. Kimseyi üzmek istemezdi. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? İçinde ne yaşıyordu, bilemiyoruz” dedi.
 
‘Problemli bir sektördeyiz’ 
Korkmaz’ın bir başka arkadaşı, oyuncu Tayfun Cihanoğulları da şunları söyledi: “Kız arkadaşı Cem’in ölüsünü bulunca bana ve diğer birkaç arkadaşına haber verdi. Cem psikolojik sıkıntıları yüzünden intihar etti. Bunun nedenleri arasında maddiyat ve iş de var. Problemli bir sektörümüz var. Genç oyuncular çok büyük sıkıntılarla bir yerlere geliyor ya da gelemiyor. Bu sadece tek bir olaydan kaynaklanmadı. Cem delirmedi, kafayı yemedi. Sadece bazı şeyleri kaldıramadı. Cem uzun zamandır mutsuzdu. Bir anda karar verip de yapılmış bir şey değil. Ailesinin tek çocuğu olan Cem’in annesiyle babası şu anda çok üzgün. Annesi evlat acısından 10 defa bayıldı.”
 
Rol verilmedi diye mi?..
 Youtube üzerinden kısa videolar yayınlayan ‘Mediakraft’ isimli şirketin yapımını üstlendiği “Oha Diyorum” isimli kanaldaki videolarıyla tanınan Cem Korkmaz, Periscope üzerinden yaptığı bir yayında izleyicilerle küfürleştiği gerekçesiyle çalıştığı şirketle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Korkmaz’ın eski kanalında beraber videolar çektiği arkadaşlarının oynadığı “Oha Diyorum” filminde kendisine rol verilmemesi ve filmin galasına da davet edilmemesinin de intiharın nedeni olabileceği iddia ediliyor. 
 
‘İnanamıyorum’ 
Korkmaz’ın vefatının ardından sosyal medyadan Can Yılmaz, “Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum” mesajını yayınlarken Şahan Gökbakar ise şöyle dedi: “Ahhhhh be güzel kardeşim... Hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Anlayamıyorum!!!  Çok acı…” 
Cem Korkmaz’ın ölümünden sonra baktığı kediler sahipsiz kaldı. 
 
Dizi ve filmlerde  oynadı 
Bursa’da 1987 yılında doğan Cem Korkmaz, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi gördü. Youtuber olan, sunucu ve oyunculuk yapan Korkmaz, birçok film, dizi ve Reklam da rol aldı. Recep İvedik 4 filminde de Şahan Gökbakar ile aynı karelerde yer alan Korkmaz, A.R.O.G, Bekle Beni Yarın, Diğer Yarım, Bizim Ev gibi yapımlarda da oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
YoutubeVideoCem Korkmaz
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