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Cem'den sonra Demet de Cumhurbaşkanlığı'nın davetine katılmayacak

Komedyen Cem Yılmaz'dan sonra oyuncu Demet Evgar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona katılamayacağını söyledi. Evgar, Antalya Film Festivali'ne katılacağı için daveti geri çevirdi.

MAGAZİN 29.10.2019, 12:44
Cem'den sonra Demet de Cumhurbaşkanlığı'nın davetine katılmayacak
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlenecek. Twitter hesaplarından paylaşım yapan Cem Yılmaz ve Demet Evgar, resepsiyona katılamayacaklarını söyledi.

FİLM FESTİVALİNDEN DOLAYI DAVETE KATILAMAYACAK

Külliyede düzenlenecek gece için gelen davetiyenin fotoğrafını paylaşan Demet Evgar, "Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutlarım." dedi.

CEM YILMAZ DA KATILAMAYACAK

Resepsiyona katılmayacak bir diğer ünlü isim ise Cem Yılmaz oldu. Attığı tweetle davete katılamayacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96.yıl dönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."

DEMET EVGAR KİMDİR?

Manisa'da doğdu. 1980 yılında doğan Demet Evgar, Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda 'Aşk Çemberi' adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

#Cem yılmaz #Demet Evgar #Cumhurbaşkanlığı #davet
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