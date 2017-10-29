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Cem Davran'dan bomba sözler: Alemin en azgın adamıyım

Cem Davran verdiği röportajda "Alemin en azgın adamıyım, bir kadında ilk baktığım yer göğüsleri." diyerek bomba açıklamalarda bulundu

Cem Davran'dan bomba sözler: Alemin en azgın adamıyım

Cem Davran verdiği röportajda "Alemin en azgın adamıyım, bir kadında ilk baktığım yer göğüsleri." diyerek bomba açıklamalarda bulundu

29 Ekim 2017 Pazar 14:06
Cem Davran'dan bomba sözler: Alemin en azgın adamıyım
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ÜNLÜ oyuncu  Cem Davran Posta gazetesine verdiği röportajda, "Alemin en azgın adamıyım." diyerek ilk kez bu kadar açıksözlü davrandı.

"KADINDA BAKTIĞIM İLK YER GÖĞÜSLERİ"

"Bir kadında baktığınız ilk yer neresi?" sorusuna  Cem Davran "Göğüsleri" diyerek son derece dürüst bir cevap verdi. Bu zamana kadar üzerine pek çok sansasyonel olay atılmaya çalışıldığını ancak bir türlü üzerine bir şey yapışmadığını söyleyen Davran, "Aslında, çok azgın ve arıza bir adamım. Ama bunu oyunculuğa yansıtmayı biliyorum." dedi.

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DEM DAVRANAZGINMagazin
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