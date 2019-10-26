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Cem Belevi: Ünlülük bu devirde boş iş

Cem Belevi, ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına konuk oldu.

MAGAZİN 26.10.2019, 20:23
Cem Belevi: Ünlülük bu devirde boş iş
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CEM Belevi, meslektaşlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. “Star kavramı bana komik geliyor. Bakıyorum; her yerde bir star. Ünlülük bu devirde boş iş.

'Sapla saman birbirine girmiş durumda'
Müzik dünyasında sapla saman birbirine girmiş durumda. Sosyal medyadan abuk subuk birinin bir anda kıymetlenmesi ve ukala tavırları akıl alır gibi değil” dedi.

'Baba olmak istiyorum'
Şarkıcı, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Zehra Yılmaz ile ilişkisine dair de şöyle konuştu:

“Herkes ‘Ne zaman evleneceksiniz?’ diye soruyor. İlişkimizde her şey yolunda. Akış bizi nereye götürürse artık, nasip kısmet. Bir gün baba olmayı isterim. Allah o duyguyu inşallah tattırır.”

#CEM #belevi #zehra #yılmaz
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