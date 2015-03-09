Çelik yeni şarkısı için çıplak poz verdi

ÜNLÜ şarkıcı, geçen hafta verdiği kontrbaslı çıplak pozunun yankıları sürerken 'Benimki de Kalp' şarkısı için yeniden soyundu.

Geçtiğimiz hafta internete bomba gibi düşen çıplak pozuyla yıllar sonra tekrar gündeme oturan Çelik, yine soyundu.

YENİ POZ ŞARKIYA ÖZEL





Ünlü şarkıcının, kontrbasın arkasına sakladığı çıplak vücudu ve tiyatral duruşu onlarca caps'e ve espriye konu olmuştu. Yazın çıkaracağı albümü için verdiği o pozdan sonra, Benimki de Kalp adlı şarkısı yayımlanan Çelik'in yeni pozu bu single'ı için çekildi.

"SANATI OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ"

Prodüksiyonun tamamen kendine ait olduğunu anlatan Çelik, yeni fotoğrafla ilgili de şunları söyledi:

Bu şarkının afişi olarak tasarlanan fotoğrafta erkeği 'akıl', kadını 'irade', elmayı ise 'dünya'yla sembolize ettim. Bunların arkasına 'niyet' koyarak [onları] 'adalet', 'barış' ve 'merhamet' ilkesiyle de destekledim. (Niye aklı erkeğe yüklediğim ve kadına bunu yüklemediğim sorusu mutlaka sorulacaktır, onu da erkek akılları yöneten iradenin ferasetine bırakıyorum. Yöneticilik vasfı akıl değil, iradedir). Bu tasarımın klibi ödül alacak. Ödül alacak olan klibin görüntüleri değil, adalet, barış ve merhamet ilkelerinin taçlandırılmasıdır. Ödül bu emeğe verilecek. Bu ödül verilirken, kişi değil, toplumun barış, adalet ve merhamet dileği ödül almış olacak. Sanatçı da zaten bu amaca hizmet için var olmalıydı. Yoksa da ona sanatçı denilmesinin anlamı yok.