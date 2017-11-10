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Çekimlere damga vuran olay! Tokadın şiddetini ayarlayamadı

Pastel Film'in yeni projesi 'Çukurdere' dizisinin çekimleri Ahu Sungur'un Su Kutlu'ya tokat attığı sahneyle başladı. Tokatın şiddetini ayarlayamayan Sungur "Evet biraz sert oldu" dedi

Çekimlere damga vuran olay! Tokadın şiddetini ayarlayamadı

Pastel Film'in yeni projesi 'Çukurdere' dizisinin çekimleri Ahu Sungur'un Su Kutlu'ya tokat attığı sahneyle başladı. Tokatın şiddetini ayarlayamayan Sungur "Evet biraz sert oldu" dedi

10 Kasım 2017 Cuma 11:07
Çekimlere damga vuran olay! Tokadın şiddetini ayarlayamadı
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HAMDİ Alkan'ın yönetmenliğindeki 'Çukurdere' dizisinin başrol oyuncularından Ahu Sungur ve Su Kutlu'nun yer aldığı sahnelerde, Sungur'un Kutlu'ya attığı hayat dersi niteliğindeki tokat sosyal medyada ses getirdi.

"EVET BİRAZ SERT"

'Çukurdere'de 'Maksude' karakterine hayat veren Ahu Sungur, instagram hesabından bu sahneyi, "Setimizin ilk günü, Çukurdere'nin ilk karesini çektik. Evet biraz sert, evet çokça trajik. Pek yakında görücüye çıkıyoruz, yolumuz, bahtımız açık olsun. Bizi sevmeniz dileğiyle" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"SEYİRCİYLE BULUŞMAK İÇİ,N SABIRSIZLANIYORUZ"

'Damla' karakteriyle ekranlarda olacak Su Kutlu ise bu tokatın oyunculuk adına kendisine çok yararlı olacağını belirterek, "Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Belki ilk set günümüzü geride bırakmış olabiliriz ama bütün ekip olarak seyircimizle bir an önce buluşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇUKURDERETokat
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