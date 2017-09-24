Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Çapkınlıklarıyla nam salan Ersun Hoca, eski başkanın kızıyla evlendi

Çapkınlıklarıyla nam salan Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, 6 ay önce nişanlandığı CHP'li eski belediye başkanının kızı İrem Ağan ile nikah masasına oturdu

Çapkınlıklarıyla nam salan Ersun Hoca, eski başkanın kızıyla evlendi

Çapkınlıklarıyla nam salan Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, 6 ay önce nişanlandığı CHP'li eski belediye başkanının kızı İrem Ağan ile nikah masasına oturdu

24 Eylül 2017 Pazar 12:28
Çapkınlıklarıyla nam salan Ersun Hoca, eski başkanın kızıyla evlendi
banner404

28 yıllık eşini  Şenay Yanal'ı aldatan  Trabzonspor teknik direktörü 56 yaşındaki  Ersun Yanal, çapkınlıklarıyla nam salmıştı. Yanal 6 ay önce nişanlandığı  CHP'li eski Belediye başkanı  Mazlum Ağan'ın 29 yaşındaki kızı İrem Ağan ile evlendi.

ARALARINDA 27 YAŞ FARK VAR

Muğla'nın  Bodrum İlçesi'nde yaşayan  CHP'li eski belediye başkanı  Mazlum Ağan'ın kızı İrem Ağan ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan  Trabzonspor'un teknik direktörü 56 yaşındaki  Ersun Yanal, aylar önce Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mandarin Otel'de nişanlanmıştı.

4-3'LÜK YENİLGİDEN SONRA EVDE NİKAH YAPILDI

Önceki akşam Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Fırtına'da teknik direktör  Ersun Yanal, 6 ay önce nişanlandığı İrem Ağan ile sade bir törenle dün akşam dünyaevine girdi.  Trabzonspor'un şuanki durumundan dolayı keyfi kaçan tecrübeli teknik adamın, nikahı evde gerçekleşirken, aileler arasında olması da dikkatlerden kaçmadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiBordo Mavili TakımCHP Parti MeclisiErsun YanalMazlum Ağan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkes Ivanka Trump’a benzemek istiyor
Herkes Ivanka Trump’a benzemek istiyor
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi
Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim