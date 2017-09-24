Çapkınlıklarıyla nam salan Ersun Hoca, eski başkanın kızıyla evlendi

28 yıllık eşini Şenay Yanal'ı aldatan Trabzonspor teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, çapkınlıklarıyla nam salmıştı. Yanal 6 ay önce nişanlandığı CHP'li eski Belediye başkanı Mazlum Ağan'ın 29 yaşındaki kızı İrem Ağan ile evlendi.

ARALARINDA 27 YAŞ FARK VAR

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan CHP'li eski belediye başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İrem Ağan ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Trabzonspor'un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, aylar önce Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mandarin Otel'de nişanlanmıştı.

4-3'LÜK YENİLGİDEN SONRA EVDE NİKAH YAPILDI

Önceki akşam Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Fırtına'da teknik direktör Ersun Yanal, 6 ay önce nişanlandığı İrem Ağan ile sade bir törenle dün akşam dünyaevine girdi. Trabzonspor'un şuanki durumundan dolayı keyfi kaçan tecrübeli teknik adamın, nikahı evde gerçekleşirken, aileler arasında olması da dikkatlerden kaçmadı.