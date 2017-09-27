Cansu Taşkın’dan fotoşop

EYLÜL ayına sarkan yaz mevsiminin son günlerinde arkadaşının bir teknesiyle denize açılan ve tatilin tadını çıkartan Cansu Taşkın, burada çekilmiş bikinili bir pozunu paylaşmaktan geri durmadı. Fotoğraftaki bayrak detayına dikkat çeken Cansu Taşkın kendi çabalarıyla yaptığı fotoşopuyla son dönemin fotoşop ünlüleri arasından sıyrılmayı başardı. Uyguladıkları filtrelerle bambaşka bir hale gelen ünlülerden farklı olarak Cansu Taşkın gemideki Amerikan bayrağının üzerine Türk bayrağı yerleştirerek fotoşopu farklı bir noktaya uygulamaya karar verdi. Bu kareyi ilk paylaştığında: “Şimdi siz yazmadan ben söyleyeyim Amerika bayrağının üzerine ben ülkemin bayrağını koydum. Neden teknelere Amerika bayrağı koyarlar ülkemizde anlamam… Tekne benim değil sonuçta arkadaşlar…” notunu düşen Taşkın Amerika bayrağı konusundaki cehaleti yüzünden takipçileri tarafından yoğun bir şekilde eleştirildiğinden bir süre sonra bu yorumunu sildi ve fotoğrafı da yoruma kapattı. Ancak Cansu Taşkın Amerika bayrağının üzerine Türk bayrağını koyarak alkışlanacak bir iş yapmış oldu.