Cansu Taşkın'a açıkça soruldu: Bakire misin

KALÇALARI ve ince beliyle erkekleri peşinden koşturan Instagram fenomeni Cansu Taşkın, Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar adından söz ettiren Taşkın, sık sık ahlaksız teklifler aldığını belirtti. Taşkın "Bekaret önemli mi?" sorusunu "Bu konuda çok konuşamayacağım ama önemli. Evlenmeden asla! Bazı şeyler bir yere kadar yaşanmalı" şeklinde yanıtladı.

İşte Cansu Taşkın ile yapılan o röportaj;

Sizi Alaçatı'da yakaladım!

Evet, burada kalıyorum. İnsanlar kaldığım oteli de öğrenmiş. Bütün gün telefonla buradan arayıp soruyorlar, "Cansu orada mı? Selam söyleyin…" diye. Hayranlarım peşimi bırakmıyor.

Ne okudunuz?

Lise mezunuyum. Küçükken "Sen ileride manken olacaksın" derlerdi. İçimde hep bu vardı.

Kaç yaşından beri mankenlik yapıyorsunuz, nasıl başladınız?

25 yaşındayım, 16 yaşından beri bu işi yapıyorum. O zaman İzmir'de yaşıyordum, modellik yaparken keşfedildim. 17 yaşında modellik yarışmasında dünya dördüncüsü seçildim. ' Fatma Gül'ün Suçu Ne' dizisinde de rol alınca dikkat çektim.

"ŞAMPİYONLUKLARIM VAR"

Vücut ölçüleriniz ne?

90-58-92. Boyum 1.85, kilom da 55. Ama önemli olan iç güzelliği…

Instagram'da paylaştığınız şeyler de pek iç güzelliği değil!

(Gülüyoruz) Mesleğim gereği… Dünya çapında bir sürü model çıplak poz bile veriyor.

Sizi de sadece vücut olarak biliyoruz…

Aslında dolu bir insanım. Sadece güzel olmak yetmez. Voleybolda, koşuda şampiyonluklarım var. Pilates yapıyorum, dansta iyiyim. Miss Model of World'te dünya birinciliğim var. Ama belimin inceliği ya da verdiğim poz haber oluyor.

Sosyal medyadaki pozlarınızdan sonra nasıl iş teklifleri geliyor?

Daha çok başrol teklifleri geliyor. Geçen yıl Survivor'dan da teklif geldi ama açlık, böcekler bana göre değil, kabul etmedim. Kıvanç Tatlıtuğ'a bayılıyorum, onunla bir projede olmayı çok istiyorum.

"AŞKLA İŞİ BİR ARADA GÖTÜREMİYORUM"

Aşk ne alemde, biri var mı hayatınızda?

Yok, aşkla işi bir arada götüremiyorum. O yüzden kariyerime odaklandım. Üç senedir ciddi bir ilişkim yok. Güven problemi yaşıyorum.

Bekaret önemli mi?

Bu konuda çok konuşamayacağım ama önemli. Evlenmeden asla! Bazı şeyler bir yere kadar yaşanmalı.

Ya erkekler… Onlar neler yazıyor, istiyor?

Neler neler yazıyorlar! Ahlaksız teklifler eden çok, para teklif ettikleri de doğru. Evli olanlar bile istiyor, iş adamları yazıyor. Telefonum kaybolsa Türkiye'de yer yerinden oynar.

En şaşırdığınız teklif neydi? Kabul ettiniz mi?

Kapıma kadar gelen son model, plakası ismimin baş harfleri olan trilyonluk otomobil… Tabii ki geri gönderdim, kabul etmedim. Evli bir iş adamı benimle bir akşam yemeği için 200 bin dolar teklif etti.

"RONALDO İLE DÜZENLİ İLİŞKİM OLSAYDI..."

Futbolcu Ronaldo ile hâlâ görüşüyor musunuz?

Görüşmüyoruz, hayatında biri var zaten. Beni bir kez Madrid'e bir kez de Londra'ya davet etmişti ama gitmedim. Çünkü geleceği yok. Bir kere görüşeceğim adamla ilişkim olmaz. Düzenli ilişkim olsaydı, giderdim.

En çok nerenize bayılıyorlar?

Kadınlar belime, erkekler kalçalarıma!

Beş vakit namaz kıldığınız doğru mu?

Evet, hatim de indirdim. Bu Allah'la benim aramda. Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. Hac ve Umre'ye de gitmek istiyorum.

Bir gün bütün bu işleri bırakıp kapanır mısınız?

Hiç bilemem, belki de ileride kapanırım! Allah kısmet ederse, olur. Neden olmasın?