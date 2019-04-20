Cansu Kurtçu: Fettah uyanmayınca itfaiye çağırdım

FETTAH Can ve Cansu Kurtçu, samimi sohbetleri ve söyledikleri şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İkiz çocuk sahibi olan çift, bu sürecin zorluklarından bahsetti. Fettah Can, "Bizler sanatçı insanlar olduğumuz için zaten sürekli bir çalışma halindeyiz. Uykuyla aramız pek yok. Bu süreç bizi ne kadar zorlayabilir ki diye düşünürken, bir noktada halüsinasyonlar görmeye başladık. Bir de ikiz bebek sahibi olunca 24 saat uykusuz günlerimiz geçti diyebiliriz." dedi.

'50 KİŞİ EVİN ETRAFINDA TOPLANDIK'

Cansu Kurtçu ise eşinin aslında uykuyu ne kadar çok sevdiğini ve bu sürecin onun için nasıl yorucu geçtiğini ise şu sözlerle açıkladı. "Fettah gerçekten uykuyu seven ve uykusu çok ağır olan bir insandır. Bir ara ben eve itfaiyeyle falan gittiğimi hatırlıyorum. Çünkü ulaşamıyoruz kendisine ve ciddi anlamda bir şey oldu diye korktum. Böyle 50 kişi falan evin etrafında toplanmıştık. Fettah'ın uykusu öyle ağırdır." açıklaması stüdyoda hem şaşkınlığa hem de kahkahalara sebep oldu.

7 KEZ EVLİLİK TEKLİFİ

Evlilik süreçlerinden de bahseden Cansu Kurtçu, "Fettah bana 7 defa evlenme teklif etti. Ben de yedincide kabul ettim” dedi.