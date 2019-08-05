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Cansu Dere ilk kez konuştu

Cansu Dere önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım kliniğinden çıkarken görüntülendi.

MAGAZİN 05.08.2019, 17:18 Toygar Dim
Cansu Dere ilk kez konuştu
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MED Yapım'ın yeni dizisinde başrolü üstlenen, ancak daha sonra projeden ayrıldığı duyurulan Cansu Dere, ''Benimle alakalı hiçbir konu yok. Senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal edildi'' dedi.

#Cansu #dere
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