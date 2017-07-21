Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Cansu Canan Özgen, ‘Hadi Be’ye Konuştu

Sunucu Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu talk show programı ‘Hadi Be’nin konuğu ‘Öteki Gündem’ programının sunucusu ve ‘Selçuklu’nun Şifreleri’ kitabının yazarı Cansu Canan Özgen oldu

Cansu Canan Özgen, ‘Hadi Be’ye Konuştu

Sunucu Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu talk show programı ‘Hadi Be’nin konuğu ‘Öteki Gündem’ programının sunucusu ve ‘Selçuklu’nun Şifreleri’ kitabının yazarı Cansu Canan Özgen oldu

21 Temmuz 2017 Cuma 12:15
Cansu Canan Özgen, ‘Hadi Be’ye Konuştu
banner404

KEYİFLİ  anların yaşadığı ‘Hadi Be’ canlı yayınında sosyal medya kullanıcılarının ve Emre Saygı’nın sorularını yanıtlayan Cansu Canan Özgen, samimi açıklamalarda bulundu.

İnsanlar Beni Kardeşleri Gibi Seviyorlar

İzleyicilerin ve sokakta karşılaştığı insanların kendisini kardeşleri gibi sevdiğini ve sürekli koruduklarını söyleyen Cansu Canan Özgen “ Programımı izleyenler ve beni tanıyan insanlar, beni ablaları kardeşleri gibi seviyorlar. Hatta konuk olduğum programlarda beni korumaya çalışıyorlar” dedi. 

Sürekli Kitap Okuyorum

Sürekli okuduğunu ve Öteki Gündem programı başladığından bu yana her hafta 2 kitap okuduğunu söyleyen Cansu Canan Özgen “ Ben sürekli okuyorum. Artık normal bir şey oldu bu benim için. Öteki Gündem programı başladığından bu yana 150 programda en az 300 kitap okumuşumdur” dedi. 

Klavye Kahramanları Çok

Eskiden eleştirilere çok takıldığını ve kendisine hadsiz dahi yazdıklarını söyleyen Cansu Canan Özgen “ Eskiden eleştirilere çok takılıyordum. Bana hadsiz bile diyorlardı ama daha sonra bunların klavye kahramanları olduğunu öğrendim. Bunlar başkasının başarısında kötülük arayan kişiler” dedi. 

Evlilik Ölüm Gibi Geliyor

Sürekli evlilik teklifleri aldığını ama evliliğin kendisine ölüm gibi bir şey geldiğini söyleyen Cansu Canan Özgen “ Sürekli evlilik teklifleri geliyor ama evlilik bana ölüm gibi geliyor. Evlenirken çocuğa baba veya anne bakılmalı önemli ve riskli bir konu evlilik” diye konuştu. 

Kesinlikle Diyet Yapamam

Yemek yemeyi çok sevdiğini, hiç yemek seçemediğini ve diyet yapamadığını söyleyen Cansu Canan Özgen “ Hiç yemek seçemiyorum. Küçüklüğümde öyle yetiştirildim. Son zamanlarda Antep’e gidip her şeyden yemek istiyorum. Ayrıca günde 5 saat spor yapabilirim ama diyet yapamam” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Cansu Canan ÖzgenEmre SaygıProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim