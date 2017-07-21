Cansu Canan Özgen, ‘Hadi Be’ye Konuştu

KEYİFLİ anların yaşadığı ‘Hadi Be’ canlı yayınında sosyal medya kullanıcılarının ve Emre Saygı’nın sorularını yanıtlayan Cansu Canan Özgen, samimi açıklamalarda bulundu.

İnsanlar Beni Kardeşleri Gibi Seviyorlar

İzleyicilerin ve sokakta karşılaştığı insanların kendisini kardeşleri gibi sevdiğini ve sürekli koruduklarını söyleyen Cansu Canan Özgen “ Programımı izleyenler ve beni tanıyan insanlar, beni ablaları kardeşleri gibi seviyorlar. Hatta konuk olduğum programlarda beni korumaya çalışıyorlar” dedi.

Sürekli Kitap Okuyorum

Sürekli okuduğunu ve Öteki Gündem programı başladığından bu yana her hafta 2 kitap okuduğunu söyleyen Cansu Canan Özgen “ Ben sürekli okuyorum. Artık normal bir şey oldu bu benim için. Öteki Gündem programı başladığından bu yana 150 programda en az 300 kitap okumuşumdur” dedi.

Klavye Kahramanları Çok

Eskiden eleştirilere çok takıldığını ve kendisine hadsiz dahi yazdıklarını söyleyen Cansu Canan Özgen “ Eskiden eleştirilere çok takılıyordum. Bana hadsiz bile diyorlardı ama daha sonra bunların klavye kahramanları olduğunu öğrendim. Bunlar başkasının başarısında kötülük arayan kişiler” dedi.

Evlilik Ölüm Gibi Geliyor

Sürekli evlilik teklifleri aldığını ama evliliğin kendisine ölüm gibi bir şey geldiğini söyleyen Cansu Canan Özgen “ Sürekli evlilik teklifleri geliyor ama evlilik bana ölüm gibi geliyor. Evlenirken çocuğa baba veya anne bakılmalı önemli ve riskli bir konu evlilik” diye konuştu.

Kesinlikle Diyet Yapamam

Yemek yemeyi çok sevdiğini, hiç yemek seçemediğini ve diyet yapamadığını söyleyen Cansu Canan Özgen “ Hiç yemek seçemiyorum. Küçüklüğümde öyle yetiştirildim. Son zamanlarda Antep’e gidip her şeyden yemek istiyorum. Ayrıca günde 5 saat spor yapabilirim ama diyet yapamam” dedi.