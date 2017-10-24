Canlı yayında ünlü şarkıcıya yalvardı: Allah rızası için çocuğu göster

IŞIN Karaca'nın Brezilya'da sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan eski eşi Sedat Doğan'ın anneannesi ve babası ilk kez konuştu.

Sedat Doğan'ın 80 yaşındaki anneannesi Saliha Demir, torunun Brezilya'da perişan durumda olması karşısındaki çaresizliğini Duymayan Kalmasın programına anlattı.

"ÇOCUĞU SEDAT'A GÖSTERMİYOR"

Işın Karaca'yı da eleştiren Saliha Demir şunları söyledi: "Benim evladımı mahvettiler, Esin (Övet) ile çok güzel evliliği vardı. Ne yaptı ne etti, Işın Karaca yuvasını yıktı. Esin ile ayrıldıktan sonra Sedat, Işın'la birlikte oldu. Çocuğu oldu, çocuğu hiç göstermedi. Sedat sonra kötü şeylere düştü. Işın çocuğunu Sedat'a göstermiyor.

"SEDAT ÖYLE BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Şimdi evlendiği adam için 'onun babası var' diyor. Hayır, onun babası Sedat Doğan. O bizim kanımız. Allah rızası için benim evladımı bu durumdan kurtarın. Sedat öyle bir çocuk değildi. İşi gücü vardı, işine taş koydular işsiz kaldı. İşleri toparlamak için 'beni Brezilya'ya gönderin' dedi. Annesi de gönderdi.



"ALLAH RIZASI İÇİN ÇOCUĞU GÖSTER"

O torun bizim torunumuz… Işın Karaca, Allah rızası için çocuğu Sedat'a göster. O onun babası, ona zarar verecek değil. Bulaşıcı hastalığı da yok Sedat'ın çocuğunu görürse kendine gelir. Ne için böyle yapıyorsun? Çocuğunu Sedat'a göster. Mahvoldu Sedat'ım.

"BİZİM KANIMIZI TAŞIYOR"

Sen ne için çocuğu babasına göstermiyorsun? Sedat Doğan o çocuğun babası. Mia bizim kanımızı taşıyor, o bizim çocuğumuz. Işın'ı hep arıyorum telefonlara çıkmıyor, bizimle de konuşmuyor."