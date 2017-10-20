Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

SUNUCULUĞUNU Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın yaptığı Show TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la programına, RTÜK tarafından ceza verilmişti.
Show TV'de yayınlanan 'Seda ve Uğur'la' isimli programa katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza verildi.
Ağzını bantladı
Konuyu gündeme getiren ve Hale Soygazi ile iddialarda bulunan Mehmet Yüzüak, RTÜK'ün erdiği cezayı protesto etti. Yüzüak, programa ağzında siyah bantla çıktı.
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