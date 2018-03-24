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Canlı yayında noktayı koydu: Adriana Lima hamile mi

Habertürk ekranlarında canlı yayına konuk olan Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nin hamile olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı

Canlı yayında noktayı koydu: Adriana Lima hamile mi

Habertürk ekranlarında canlı yayına konuk olan Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nin hamile olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı

24 Mart 2018 Cumartesi 10:20
Canlı yayında noktayı koydu: Adriana Lima hamile mi
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DÜNYACA ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Türk yazar Metin Hara, Habertürk ekranlarında hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

Adriana ile ayrıldığı yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Metin Hara, ünlü modelin hamile olduğu iddialarına da açıklık getirdi.

"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE OKUYORUZ"

Adriana'nın hamile olduğu söylentilerinin gerçeğini yansıtmadığını belirten Metin Hara, "Haberleri şaşkınlık içerisinde okuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana LimaMetin Hara
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