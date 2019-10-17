Canlı yayında küfürlü miras kavgası! Dilber Ay'ın mezarı açtırılacak

TÜRK sanat müziğinin usta isimlerinden Dilber Ay, 29 Nisan'da hayatını kaybetti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi. Nüfusta annesinin üzerinde kayıtlı olmadığını ve mirastan yararlanmak isteyen Ay'ın kızı, annesinin mezarını açtırmaya karar verdi.

DİLBER AY'IN MEZARINI AÇTIRACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın kızı Filiz, nüfusta annelerinin üzerine kayıtlı olmadığını söyleyerek mirastan yararlanmak istedi. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın mirastan kendilerine pay vermediklerini belirterek annesinin mezarını açtıracağını söyledi. Sinirlerine hakim olmayan Filiz, canlı yayında bağırarak küfür etmeye başladı. Filiz'i ise sunucular sakinleştirmeye çalıştı.

"NÜFUSTA ANNEMİN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİLİZ"

Canlı yayına telefonla bağlanan Filiz, "İbrahim annemin üçüncü gününde gitti bir daha gelmedi. O gitmiş mirasına sığınıyor. Biz annemin üzerinde görünmüyoruz. Annemin üzerinde bir şeye de hak değiliz. Abim veriyor ama İbrahim beyin ne yapması lazım. Bizi takip etmesi lazım. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Bey." dedi.

"MİRASIN DÖRTTE ÜÇÜ BANA KALDI"

Kız kardeşinin iddialarının ardından telefonla canlı yayına bağlanan abi Ümit ise "220 metre yerlerinizi vereceğim dedim ben size. Mirasın dörtte üçü bana kaldı. Allah için bir hak var. Ben hepsini niye alayım? 'Bir hak var İbrahim abi dedim arabayı sat' Annemin 15-20 bin TL borcu var 'Arabayı sat o borcu kapatalım, o evi sana vereyim. Düzce'deki 630 metre kare yeri bize ver' dedim verdi. O daire ve evi İbrahim abiye verdim." şeklinde konuştu.

"BEN ONLARA YILLARCA BABALIK YAPTIM"

Kardeşlerin tartışmasının ardından sunucuların aramasıyla konuya dahil olan İbrahim Karakaş ise şunları söyledi "Dilber Ay rahmetli oldu, ertesi gün ben bunları topladım. 'Bakın yavrularım ben sizin babanınızım. Acı bizim acımız bizden başka kimse yanmaz' dedim. Ben koskoca Dilber Ay'ı kaybettim. Bana 22 senedir baba diyordu şimdi abi diyor. Ne abisi hayırdı? Dilber Ay öldükten iki gün sonra bana abi demeye başladılar. Ben onlara babalık yaptım. Miras Ümit'in o bölüştürecek ben değil"