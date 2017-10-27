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Caner Erkin'den bir dava daha 'o kadın yalancı tanık

'Futbolcu Caner Erkin, kendisi hakkında “Caner, direk dansı kursuna, o dönemki eşi Asena ile birlikte gitti” diye ifade veren şarkıcı Cemre Kemer’i savcılığa şikayet etti

Caner Erkin'den bir dava daha 'o kadın yalancı tanık

'Futbolcu Caner Erkin, kendisi hakkında “Caner, direk dansı kursuna, o dönemki eşi Asena ile birlikte gitti” diye ifade veren şarkıcı Cemre Kemer’i savcılığa şikayet etti

27 Ekim 2017 Cuma 13:07
Caner Erkin'den bir dava daha 'o kadın yalancı tanık
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VELAYET DAVASI SIRASINDA

Caner Erkin'in, oğlu Çınar'ın velayeti için açtığı davada, Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer de tanık olarak ifade vermişti. Kemer ifadesinde, "Asena, direk dansı kursuna Caner'le birlikte gitti" demişti. Erkin, bu ifade nedeniyle avukatı vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
'EZBERLETİLMİŞ İFADE'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Caner Erkin, hakkında tanıklık yapan şarkıcı Cemre Kemer'le hayatının hiçbir döneminde karşılaşmadığını belirterek, "Biz boşandıktan sonra Asena ile arkadaş olmuş ve kendisine ezberletilen beyanla ifade vererek yalancı tanıklık yapmıştır" dedi. Savcılık soruşturma başlattı.

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