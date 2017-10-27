Caner Erkin'den bir dava daha 'o kadın yalancı tanık

VELAYET DAVASI SIRASINDA
Caner Erkin'in, oğlu Çınar'ın velayeti için açtığı davada, Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer de tanık olarak ifade vermişti. Kemer ifadesinde, "Asena, direk dansı kursuna Caner'le birlikte gitti" demişti. Erkin, bu ifade nedeniyle avukatı vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
'EZBERLETİLMİŞ İFADE'
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Caner Erkin, hakkında tanıklık yapan şarkıcı Cemre Kemer'le hayatının hiçbir döneminde karşılaşmadığını belirterek, "Biz boşandıktan sonra Asena ile arkadaş olmuş ve kendisine ezberletilen beyanla ifade vererek yalancı tanıklık yapmıştır" dedi. Savcılık soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.